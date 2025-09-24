Manifestazione in piazza per salvare lo Stadio del Nuoto

Casertanews.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Caserta si mobilita per difendere uno dei suoi simboli sportivi più importanti: lo Stadio del Nuoto. Venerdì 26 settembre, alle ore 19:30, piazza Dante ospiterà una manifestazione pacifica ma determinata, organizzata da associazioni sportive, famiglie, lavoratori e cittadini comuni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

