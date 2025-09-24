Manifestanti Pro Pal invadono i binari a Pisa circolazione dei treni bloccata per quasi un’ora

Pisa, 24 settembre 2025 – Attivisti sui binari e circolazione dei treni bloccata per quasi un’ora. Accade a Pisa, dove nel pomeriggio di oggi, 24 settembre, si è svolta una manifestazione per la Palestina. I manifestanti, alcune centinaia, hanno sfilato per le vie del centro, dopodichè si sono recati verso la ferrovia. Gli attivisti hanno occupato la direttrice Pisa-Lucca, invadendo i binari 2 e 3 della stazione di Pisa San Rossore. La manifestazione è partita alle 18.30 dal centro cittadino con un migliaio di persone in corteo. Il lungo serpentone ha attraversato le principali vie del centro fino a raggiungere piazza dei Miracoli dove i pro Pal hanno sfilato sotto la Torre pendente prima di raggiungere la vicina stazione di Pisa San Rossore: qui centinaia di manifestanti hanno occupato i binari e la circolazione ferroviaria è stata immediatamente interrotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

