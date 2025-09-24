Manfredi | Coppa America accelera bonifica a mare Bagnoli

Tempo di lettura: 2 minuti Con la Coppa America, in programma a Napoli nel 2027, “si accelera la bonifica a mare nel tratto antistante la colmata e tutti i manufatti che saranno realizzati per l’accoglienza e la gestione delle imbarcazioni saranno temporanei e, pertanto, smontati al termine della competizione”. Lo ha riferito il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, nella relazione illustrata in Consiglio comunale in occasione della seduta per fare il punto sulla riqualificazione di Bagnoli proprio in vista dell’America’s Cup. Bagnoli sarà la base dei team in gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

