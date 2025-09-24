Una donna di 25 anni, Pombe Nyawa, è morta in Kenya dopo essere stata calpestata da una mandria di elefanti. L’escursione si è svolta domenica 21 settembre a Musaroni, Vigurungani, Kinango, nella contea di Kwale. Secondo le informazioni della polizia, la donna viaggiava come passeggera su una motocicletta guidata dal marito quando i due hanno incontrato gli animali sulla strada. Il gruppo di elefanti li ha caricati e l’uomo ha provato a effettuare una rapida inversione. La motocicletta però è slittata e i due hanno tentato la fuga a piedi in direzioni diverse. La donna è stata raggiunta e calpestata, mentre il marito è riuscito ad allontanarsi e a mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mandria di elefanti insegue e attacca una coppia in moto: lui riesce a scappare, lei muore calpestata dai pachidermi sotto gli occhi del marito