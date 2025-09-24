Man on Fire – Il fuoco della vendetta la spiegazione del finale

Uscito il 23 aprile 2004, Man on Fire è un thriller d’azione basato sull’omonimo romanzo del 1980 scritto da A.J.Quinnell. Il film vede Denzel Washington e Dakota Fanning nei ruoli principali. La storia è ambientata a Città del Messico, dove un ex agente della CIA giura vendetta contro coloro che hanno commesso un atto indicibile contro la famiglia che era stato assunto per proteggere. Il cast di supporto include Christopher Walken, Radha Mitchell, Giancarlo Giannini, Marc Anthony, Rachel Ticotin e Mickey Rourke. Nonostante le recensioni contrastanti, il film è stato un successo al botteghino. 🔗 Leggi su Cinefilos.it