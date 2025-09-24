Mamma e figlia due miss torinesi a Miss e Mister Europa | in giuria c' è Lele Mora

Loredana Semeraro e Rosazzurra Sardo, mamma e figlia, si preparano a vivere insieme l'avventura di partecipare a un concorso di bellezza. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre saranno le uniche piemontesi tra le concorrenti di Miss e Mister Europa, il talent che vedrà nelle varie passerelle 12. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Mamma e figlia, due miss torinesi a Miss e Mister Europa: in giuria c'è Lele Mora - Loredana Semeraro, 57 anni, professoressa d'inglese e Rosazzurra Sardo, 20 anni, sono le uniche rappresentanti del Piemonte ... Da torinotoday.it

Miss mamma italiana Evergreen 2025: tra le vincitrici c'è la torinese Silvia Accardo - Silvia Accardo, 58 anni, impiegata, di Torino, mamma di Chiara di 18 anni, è stata premiata con la fascia di "Miss Mamma Italiana Evergreen Mio" e insieme alle altre vincitrici di "Miss Mamma Italiana ... torinotoday.it scrive