Maltrattamento per body shaming | padre condannato per insulti alla figlia
La Corte di Cassazione ha stabilito che il body shaming in ambito familiare costituisce reato di maltrattamento, confermando la condanna di un padre che insultava la figlia undicenne. La sentenza sottolinea la gravità delle parole offensive dei genitori sui minori e apre una riflessione su violenza psicologica e tutela dei bambini. Body shaming e reato . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: maltrattamento - body
Giugliano, picchia moglie e figlia urlando “Sei grassa, sei brutta”. Arrestato 61enne: Violenza domestica e body shaming: due piaghe intrecciate L’episodio di Varcaturo non è un caso isolato, ma l’ennesima dimostrazione di quanto la violenza domestica conti - facebook.com Vai su Facebook
“Cicciona fai schifo”: la Cassazione conferma la condanna a un padre per insulti alla figlia di…; «Cicciona, dimagrisci». Body shaming in famiglia, la Cassazione: il padre va condannato; Padre chiama la figlia cicciona: la Cassazione dice basta, è maltrattamento.
“Cicciona mi fai schifo”, un padre condannato per body shaming verso la figlia di 11 anni - Insulti e violenze ai figli: la Cassazione riconosce i maltrattamenti familiari. blitzquotidiano.it scrive
«Cicciona, dimagrisci», padre insulta la figlia di 11 anni e viene condannato. La sentenza della Cassazione: body shaming in famiglia - Gli epiteti denigratori rivolti ai propri familiari in maniera ripetuta, anche se non si trasformano in veri e propri insulti, possono integrare il reato di maltrattamenti. Lo riporta ilmessaggero.it