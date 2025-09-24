Maltratta la moglie arrestato 71enne

Tarantinitime.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, su disposizione della Centrale Operativa, sono tempestivamente intervenuti presso un’abitazione privata a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. La chiamata indicava una violenta lite in corso tra le mura domestiche. All’arrivo della pattuglia, i militari dell’Arma hanno trovato una donna in evidente stato di shock e con segni fisici riconducibili a un’aggressione: presentava infatti ecchimosi, escoriazioni e contusioni diffuse, lesioni che, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbero state provocate poco prima dal marito, che l’avrebbe colpita ripetutamente con un paletto in metallo nel corso di una violenta lite familiare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

maltratta la moglie arrestato 71enne

© Tarantinitime.it - Maltratta la moglie, arrestato 71enne

In questa notizia si parla di: maltratta - moglie

Castelfiorentino: maltratta moglie e figlia, arrestato 53enne

Maltratta moglie e figlia: arrestato

Maltratta la moglie e poi viola il divieto di avvicinamento

Taranto, colpisce la moglie con un paletto di metallo: la donna trovata ferita e in stato di choc. Arrestato 71enne per maltrattamenti, ma ai domiciliari; Taranto, aggredisce la moglie a colpi di paletta di metallo: arrestato 71enne; Taranto, colpisce la moglie con un paletto di metallo dopo una lite: arrestato uomo di 71 anni.

maltratta moglie arrestato 71enneTaranto, aggredisce la moglie a colpi di paletta di metallo: arrestato 71enne - L’allarme è scattato con una chiamata al 112 che segnalava la violenta discussione ... Segnala msn.com

Reggio Calabria, violenze sulla moglie per 19 anni: arrestato - Avrebbe maltrattato la moglie con abusi, violenze, aggressioni per 19 anni, per questo è stato arrestato dai carabinieri di Polistena (Reggio Calabria). Si legge su tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Maltratta Moglie Arrestato 71enne