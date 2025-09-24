Maltempotrovato corpo turista dispersa

14.40 E' stato trovato dai Vigili del fuoco il corpo della turista dispersa dopo essere stata travolta dalle acque di un torrente in piena nell'Alessandrino. Era scomparsa la notte tra domenica e lunedì. Il cadavere della donna è stato rinvenuto a circa 4 km a valle del campeggio di Lago Isola a Spigno Monferrato. Intanto continua l'allerta maltempo in tutta Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Maltempo, trovato il corpo del disperso a Enna. Milano, diluvio e Lambro a rischio - Notte di fulmini e di pioggia battente a Milano e finalmente una boccata di aria fresca per chi è rimasto nella città semideserta ed è stremato dalla calura delle ultime settimane. Come scrive tg24.sky.it

Maltempo, trovato il corpo del disperso a Enna. Allerta per il Lambro a Milano - Si sono concluse a Leonforte, in provincia di Enna, le ricerche dell’uomo disperso da ieri sera nel torrente Crisa: i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di Matteo Ciurca, 40 anni. Segnala adnkronos.com