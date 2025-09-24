Maltempo via Ortelli trasformata in un fiume | il video dalla notte d’inferno di Como
Un vero e proprio fiume in piena, nel cuore della città. Così si presentava via Ortelli a Como nella notte tra il 23 e il 24 settembre, quando la violenta ondata di maltempo ha colpito duramente il capoluogo e la provincia.Il video che pubblichiamo arriva proprio da quella strada, completamente. 🔗 Leggi su Quicomo.it
