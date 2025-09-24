Maltempo una vittima in Piemonte Cirio chiede lo stato d’emergenza

Secoloditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Piemonte, in coordinamento con analoga richiesta della Regione Liguria, sta inviando la richiesta di stato di emergenza nazionale in considerazione dell’eccezionale quantitativo di pioggia caduta tra il 21 e il 22 settembre e dei danni ingenti subiti dai comuni Alessandrini al confine con la Provincia di Savona. “Eventi di questo tipo purtroppo sono sempre più frequenti e ancora una volta il nostro territorio ha dovuto fronteggiare fenomeni meteorologici straordinari che, purtroppo, in questo caso hanno anche causato una vittima. Abbiamo sperato che le ricerche di questi giorni potessero avere un esito diverso: alla famiglia va il rammarico e il cordoglio della Regione Piemonte”, dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

maltempo una vittima in piemonte cirio chiede lo stato d8217emergenza

© Secoloditalia.it - Maltempo, una vittima in Piemonte. Cirio chiede lo stato d’emergenza

In questa notizia si parla di: maltempo - vittima

Maltempo Italia, c’è una vittima! Bufera mai vista

Maltempo flagella il Nord Italia: una vittima nel Milanese, oltre 150 interventi dei vigili del fuoco

Tragedia a causa del maltempo a Matera, albero cade su un'auto: una vittima

Maltempo, una vittima in Piemonte. Cirio chiede lo stato d’emergenza; Maltempo in Piemonte, a Bardonecchia esonda il Rio Frejus: morto un uomo; Maltempo: una vittima a Monteu da Po. Ventisei sfollati a Cavagnolo. E il popolo del web si mobilita per aiutare chi è rimasto senza nulla.

maltempo vittima piemonte cirioMaltempo, la Regione Piemonte chiede lo stato di emergenza - TORINO (ITALPRESS) – La Regione Piemonte, in coordinamento con analoga richiesta della Regione Liguria, sta inviando la richiesta di stato di emergenza nazionale in considerazione dell’eccezionale qua ... Segnala italpress.com

Maltempo in Piemonte, oltre 1.900 black out - Le forti precipitazioni stanno interessando Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Vittima Piemonte Cirio