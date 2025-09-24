Maltempo una vittima in Piemonte Cirio chiede lo stato d’emergenza
La Regione Piemonte, in coordinamento con analoga richiesta della Regione Liguria, sta inviando la richiesta di stato di emergenza nazionale in considerazione dell’eccezionale quantitativo di pioggia caduta tra il 21 e il 22 settembre e dei danni ingenti subiti dai comuni Alessandrini al confine con la Provincia di Savona. “Eventi di questo tipo purtroppo sono sempre più frequenti e ancora una volta il nostro territorio ha dovuto fronteggiare fenomeni meteorologici straordinari che, purtroppo, in questo caso hanno anche causato una vittima. Abbiamo sperato che le ricerche di questi giorni potessero avere un esito diverso: alla famiglia va il rammarico e il cordoglio della Regione Piemonte”, dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: maltempo - vittima
Maltempo Italia, c’è una vittima! Bufera mai vista
Maltempo flagella il Nord Italia: una vittima nel Milanese, oltre 150 interventi dei vigili del fuoco
Tragedia a causa del maltempo a Matera, albero cade su un'auto: una vittima
#Maltempo #Spagna, seconda vittima in Catalogna: ritrovato il corpo del disperso - facebook.com Vai su Facebook
Imperia: il Tuiga non arriverà alle Vele d'Epoca, vittima del maltempo in Spagna durante la Copa del Rey /Video https://imperiapost.it/766737/imperia-il-tuiga-non-arrivera-alle-vele-depoca-vittima-del-maltempo-in-spagna-durante-la-copa-del-rey-video… - X Vai su X
Maltempo, una vittima in Piemonte. Cirio chiede lo stato d’emergenza; Maltempo in Piemonte, a Bardonecchia esonda il Rio Frejus: morto un uomo; Maltempo: una vittima a Monteu da Po. Ventisei sfollati a Cavagnolo. E il popolo del web si mobilita per aiutare chi è rimasto senza nulla.
Maltempo, la Regione Piemonte chiede lo stato di emergenza - TORINO (ITALPRESS) – La Regione Piemonte, in coordinamento con analoga richiesta della Regione Liguria, sta inviando la richiesta di stato di emergenza nazionale in considerazione dell’eccezionale qua ... Segnala italpress.com
Maltempo in Piemonte, oltre 1.900 black out - Le forti precipitazioni stanno interessando Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e ... ansa.it scrive