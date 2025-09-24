Maltempo | trovato il corpo senza vita della donna dispersa nell' Alessandrino

I vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita della donna dispersa in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito l’Alessandrino tra domenica e lunedì. Il rinvenimento è avvenuto 4 km più a valle del campeggio di Lago Isola, nel comune di Spigno Monferrato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maltempo: trovato il corpo senza vita della donna dispersa nell'Alessandrino

I danni da maltempo, le indagini sul cadavere trovato a Trani, il caso delle nuotatrici a Singapore.

