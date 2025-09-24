Maltempo trovato il corpo della donna dispersa nell’Alessandrino
I vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna dispersa a seguito dell’ ondata di maltempo che ha colpito l’Alessandrino e in generale il Nord Italia tra domenica e lunedì. Il ritrovamento è avvenuto 4 km a valle del campeggio Lago Isola, nel comune di Spigno Monferrato. Le autorità stanno completando le operazioni di recupero e le verifiche sulla dinamica dell’accaduto. Nel Padovano i vigili del fuoco salvano madre e neonato bloccati in auto. Nelle scorse ore inoltre i vigili del fuoco, a Trebaseleghe, in provincia di Padova, hanno salvato una mamma e un neonato che erano rimasti bloccati nell’auto a causa delle forti piogge che si sono abbattute nel padovano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
