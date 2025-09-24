Maltempo trovato il cadavere della donna dispersa ad Alessandria | Cercava tranquillità ha trovato la morte

Ritrovato dai Vigili del Fuoco il cadavere della donna dispersa ad Alessandria a causa del maltempo: era stata travolta dalla piena del torrente Valla. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maltempo, trovato il cadavere della donna dispersa ad Alessandria: "Cercava tranquillità, ha trovato la morte"

In questa notizia si parla di: maltempo - trovato

Maltempo a Enna, trovato il corpo senza vita del 40enne travolto dalla piena di un torrente

Catamarano alla deriva per il maltempo: trovato morto il comandante, salvi gli altri 4 passeggeri

Maltempo, criticità a Como e in Piemonte. Trovato corpo donna dispersa nell'Alessandrino

I danni da maltempo, le indagini sul cadavere trovato a Trani, il caso delle nuotatrici a Singapore. Ascoltate l'ultima edizione del giornale radio regionale della TGR: - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia nell'Alessandrino: trovata il corpo della turista dispersa nel torrente; Ondata di maltempo sull'Italia , trovato il corpo della turista dispersa in Piemonte - Trovata il corpo della turista scomparsa nell'alessandrino; Maltempo, ritrovato il corpo della turista tedesca scomparsa nell’Alessandrino.

Maltempo, trovato il corpo della turista dispersa nell’Alessandrino - Roma – È stato ritrovato dai vigili del fuoco il corpo della turista tedesca dispersa dalla notte tra domenica e lunedì a causa del maltempo che ha colpito la provincia di Alessandria. Segnala ilsecoloxix.it

Trovata morta la donna dispersa a Spigno Monferrato - È stato ritrovato dai vigili del fuoco il corpo della turista tedesca, Andrea Holetz, dispersa dalla notte tra domenica e lunedì a causa del maltempo che ha colpito la provincia di Alessandria. rainews.it scrive