Maltempo su Giugliano strade allagate e traffico in tilt in diverse zone della città

Una città in tilt quella che si presenta questa mattina, 23 settembre, causa maltempo. Giugliano sommersa dall’acqua e strade trasformate in fiumi in piena. Le situazioni più critiche si segnalano in via Oasi Sacro Cuore, via Spazzilli, via San Francesco d’Assisi, via Verdi, via Colonne e nei pressi della metropolitana. Maltempo su Giugliano, strade allagate . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maltempo su Giugliano, strade allagate e traffico in tilt in diverse zone della città

In questa notizia si parla di: maltempo - giugliano

Arrestato operatore ecologico di #Giugliano: sorpreso in casa con cocaina e quasi 40mila euro --|| https://shorturl.at/metzQ - facebook.com Vai su Facebook

Violenta grandinata su Napoli e provincia: le strade si trasformano in torrenti - VIDEO; Maltempo in Campania, allagata la Domitiana: traffico impazzito, code di auto nei fiumi di fango; Maltempo, a Napoli alberi caduti e strade allagate/IL VIDEO.

Maltempo a Napoli e provincia, Marano in ginocchio: strade allagate, fango e caos - Marano ancora una volta in ginocchio dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta stamattina sulla città. Da msn.com

Maltempo in Liguria, a La Spezia strade come fiumi e piazze allagate: “Non c’era nessuna allerta meteo” - Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco per il maltempo in Liguria a causa di sottopassi e scantinati allagati e persone intrappolate a La Spezia ... fanpage.it scrive