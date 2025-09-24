Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta questa mattina sull’Agro Aversano, trasformando numerose strade in veri e propri torrenti in piena. Le precipitazioni intense, cadute in poche ore, hanno provocato allagamenti e disagi diffusi nelle città del comprensorio: Aversa, Lusciano, Carinaro, Trentola Ducenta e Gricignano d’Aversa. Maltempo, strade trasformate in fiumi nell’Agro Aversano: disagi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Maltempo, strade trasformate in fiumi nell’Agro Aversano: disagi e allagamenti ad Aversa e nei comuni limitrofi