Maltempo strade trasformate in fiumi nell’Agro Aversano | disagi e allagamenti ad Aversa e nei comuni limitrofi
Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta questa mattina sull’Agro Aversano, trasformando numerose strade in veri e propri torrenti in piena. Le precipitazioni intense, cadute in poche ore, hanno provocato allagamenti e disagi diffusi nelle città del comprensorio: Aversa, Lusciano, Carinaro, Trentola Ducenta e Gricignano d’Aversa. Maltempo, strade trasformate in fiumi nell’Agro Aversano: disagi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: maltempo - strade
Maltempo, nubifragio su Como: strade allagate e auto in difficoltà
Maltempo in Bergamasca con pioggia e vento forte: tetti scoperchiati, strade allagate e alberi caduti - Foto e video
Maltempo a Napoli: diverse strade allagate dalle piogge, paura anche a Ischia
Maltempo, scuole allagate e strade impraticabili a Ischia Maltempo, scuole allagate e strade impraticabili a Ischia - X Vai su X
#Caorle – Maltempo in città, strade e scantinati allagati L'area di Caorle è stata particolarmente colpita dall'ondata di maltempo che ha imperversato in Veneto Orientale dalle 12 alle 13. In città, infatti, diverse strade sono state completamente invase dall'acqua - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, via Ortelli trasformata in un fiume: il video dalla notte d’inferno di Como; Torino, violenta grandinata in provincia. Strade imbiancate e trasformate in fiumi; Como colpita da piogge torrenziali: strade trasformate in fiumi, chiusa la Regina.
Maltempo in provincia di Varese: strade come fiumi, grandine, frane e treni cancellati - Ad Arcisate i bambini dell’asilo sono stati fatti salire al primo piano per l’allagamento del piano terra ... Scrive milano.repubblica.it
Maltempo, 30 sfollati a Blevio, 19 a Torno. In serata riapre la provinciale Lariana - Cinquanta uomini della Protezione civile al lavoro a Torno, uno dei comuni più colpiti dall’ultima ondata di maltempo assieme a ... Riporta espansionetv.it