maltempo ricerche della donna travolta allerta in 15 regioni

Quindici regioni in allarme per il maltempo. Ad Alessandria si continua a scavare nel fango e a setacciare gli argini del torrente Valla, dove da sabato notte si sono perse le tracce di Andrea H., turista tedesca di 64 anni. La piena ha travolto il campeggio Tenuta Squaneto a Spigno Monferrato: roulotte distrutte, famiglie in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Proseguono le ricerche della donna travolta dalla piena del torrente Valla; La furia del torrente Valla e la turista Andrea Holenz dispersa: il paese spera in un miracolo; Strade come fiumi e persone bloccate nelle auto: una donna dispersa.

maltempo ricerche donna travoltaMaltempo a Spigno Monferrato, donna dispersa in un torrente - A Spigno Monferrato i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di una donna tedesca travolta dal torrente Valla. Come scrive tg24.sky.it

Proseguono le ricerche della donna travolta dalla piena del torrente Valla - La turista tedesca è scivolata in acqua nel tentativo di salvare il cane, in salvo altre 20 persone presenti nel campeggio Tenuta Squaneto. Scrive rainews.it

