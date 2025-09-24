Maltempo nel weekend Pigiama Run spostata al 18 ottobre alle 15

24 set 2025

LA NOVITÀ. Viste le ultime previsioni meteo, la Pigiama Run è stata rinviata a sabato 18 ottobre alle 15 al Parco Suardi, con la stessa organizzazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

