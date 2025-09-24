Maltempo nel Bresciano grandine in Franciacorta e Valtrompia Strade e sottopassi allagati a Chiari

Brescia, 24 settembre 2025 – Bresciano colpito dal maltempo anche nella serata di martedì 23 settembre. Particolarmente flagellata la Franciacorta, il Sebino, la Valtrompia e Bassa Bresciana. In Valtrompia e Franciacorta si sono verificare intense grandinate. Numerosi gli allagamenti sul lago d'Iseo: il parcheggio del campo sportivo di Paratico, garage e cantine. Ma anche ad Adro, Cologne, Erbusco, Capriolo e Paratico. Nell'Ovest bresciano parecchi problemi anche a Chiari: “ Gli allagamenti su strade e sottopassi hanno reso molto critica la circolazione urbana ed extraurbana – ha scritto sul suo profilo facebook il vicesindaco Roberto Campodonico –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltempo nel Bresciano, grandine in Franciacorta e Valtrompia. Strade e sottopassi allagati a Chiari

