Maltempo Mercalli | Forti piogge ed eventi estremi? Sarà sempre peggio ma il mondo ora si preoccupa di tutt' altro

Il climatologo: “Le prospettive sono soprattutto temporali, in particolare sul versante tirrenico, un po’ al Sud Italia, ma anche al Nord potrebbero esserci ancora delle piogge. Si tratta di una situazione molto variegata su tutto il paese”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Maltempo, Mercalli: "Forti piogge ed eventi estremi? Sarà sempre peggio, ma il mondo ora si preoccupa di tutt'altro"

Pillole di Mercalli - Per ottenere risultati tangibili contro l'aumento di emissioni climalteranti bisognerebbe aumentare di ben dieci volte il tasso mondiale di installazione di pannelli solari, turbine eoliche, sistemi di risparmio energetico. Invece il governo italiano

