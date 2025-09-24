Maltempo in Veneto | i danni del 23 settembre 2025

Temporali anche violenti hanno interessato il Polesine provocando allagamenti diffusi. Visibili al suolo anche accumuli di grandine: qui siamo a Badia Polesine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il clou del maltempo in serata. Le previsioni

Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli. Il clou del maltempo in serata. Previsioni e aggiornamenti

Maltempo, allerta meteo in Veneto e Friuli. Pioggia e grandinate, chiusa l'Alemagna sul Fadalto. Gli aggiornamenti

Zaia firma le stato emergenza per il Veneto; Maltempo in Veneto, bomba d'acqua con allagamenti e blackout: diversi comuni colpiti. "Evitate spostamenti"; Maltempo in Veneto, Zaia dichiara lo stato d'emergenza.

Maltempo, danni in Veneto: garage e seminterrati sotto acqua. Padova, Rovigo e Venezia le più colpite VIDEO - Ieri sera, martedì 23 settembre, i vigili del fuoco hanno effettuato 90 interventi. Come scrive ilgazzettino.it

Maltempo, nubifragi a Ischia, su Grossetano e Spezzino. Si cerca dispersa ad Alessandria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, nubifragi a Ischia, Grossetano e Spezzino. Si legge su tg24.sky.it