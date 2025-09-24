Maltempo in Lombardia soccorse alcune famiglie bloccate e evacuazioni

Laglio (Como), 24 set. (askanews) - Per il maltempo che ha colpito la Lombardia nelle ultime 48 ore, sono stati oltre 750 gli interventi dei vigili del fuoco, con 390 uomini impegnati: il maggior numero delle operazioni nel Nord della regione, tra le province di Como, Monza Brianza e Varese. Notte intensa nel Comasco: sono state soccorse alcune famiglie bloccate in casa dall'acqua a Laglio ed evacuate precauzionalmente dalla loro abitazione 10 persone a Blevio-Nesso per una frana. Automobilisti in difficoltà sono stati soccorsi a Brienno, squadre impegnate per diversi smottamenti ad Argegno e Colonno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net