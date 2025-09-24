Maltempo in Lombardia soccorse alcune famiglie bloccate e evacuazioni
Laglio (Como), 24 set. (askanews) - Per il maltempo che ha colpito la Lombardia nelle ultime 48 ore, sono stati oltre 750 gli interventi dei vigili del fuoco, con 390 uomini impegnati: il maggior numero delle operazioni nel Nord della regione, tra le province di Como, Monza Brianza e Varese. Notte intensa nel Comasco: sono state soccorse alcune famiglie bloccate in casa dall'acqua a Laglio ed evacuate precauzionalmente dalla loro abitazione 10 persone a Blevio-Nesso per una frana. Automobilisti in difficoltà sono stati soccorsi a Brienno, squadre impegnate per diversi smottamenti ad Argegno e Colonno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: maltempo - lombardia
Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video
Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15
Maltempo in Lombardia, il lungolago di Como allagato
Emergenza #maltempo: il lago di #Como esonda in città. Chiusa la Lariana, Blevio isolata. LE IMMAGINI DAL DRONE https://rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/09/emergenza-maltempo-nella-notte-a-como-e-provincia-il-lago-esonda-ancora-in-citta-aaa7a0 - X Vai su X
Ancora #maltempo sull’Italia, particolarmente colpite le isole. In #Lombardia l’allerta arancione resta alta, con il #Seveso esondato e numerosi danni dovuti alle forti #piogge. #Tg1 Rosa Vitarelli - facebook.com Vai su Facebook
MALTEMPO, PROSEGUE IL LAVORO DEI VIGILI DEL FUOCO NEL NORD DELLA LOMBARDIA: OLTRE 750 INTERVENTI IN 48 ORE; Maltempo, in Lombardia soccorse alcune famiglie bloccate e evacuazioni; Maltempo in Lombardia: temporali, esondazioni e frane. La diretta.
Maltempo, in Lombardia soccorse alcune famiglie bloccate e evacuazioni - (askanews) – Per il maltempo che ha colpito la Lombardia nelle ultime 48 ore, sono stati oltre 750 gli interventi dei vigili del fuoco, con 390 uomini impegnati: il maggior nume ... Secondo askanews.it
Maltempo in Lombardia: temporali, esondazioni e frane. La diretta - Chiuse la provinciale Lariana e la Statale Regina a Como, a Milano esondato il Seveso nonostante la vasca di laminazione ... Segnala ilgiorno.it