Maltempo in Italia | oggi 24 settembre allerta gialla e arancione in 16 regioni Como travolta da fango e allagamenti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Temporali e piogge torrenziali su gran parte del Paese. L’autunno si apre sotto il segno del maltempo. Forti temporali e piogge intense stanno colpendo l’Italia da Nord a Sud, causando disagi e danni. Una vasta depressione situata tra la Francia e il Nord-Ovest del Paese continua a richiamare masse d’aria umida e instabile, alimentando condizioni perturbate su gran parte del territorio nazionale. Allerta meteo della Protezione Civile. Per la giornata di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, la Protezione Civile ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sono previste precipitazioni diffuse e temporali violenti su: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: maltempo - italia
L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso
Italia, maltempo senza fine: esonda il fiume. Nubifragio e paura
Il maltempo colpisce il Nord Italia, si contano i danni
Ancora #maltempo sull’Italia, particolarmente colpite le isole. In #Lombardia l’allerta arancione resta alta, con il #Seveso esondato e numerosi danni dovuti alle forti #piogge. #Tg1 Rosa Vitarelli - facebook.com Vai su Facebook
Ancora #maltempo sull’Italia, particolarmente colpite le isole. In #Lombardia l’allerta arancione resta alta, con il #Seveso esondato e numerosi danni dovuti alle forti #piogge. #Tg1 Rosa Vitarelli - X Vai su X
Il maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - Aggiornamento del 24 Settembre delle ore 08:11; Maltempo, ancora pioggia sull’Italia: criticità a Como e in alcune zone del Piemonte; Maltempo in Italia oggi: nubifragio a Ischia, strade allagate e auto sommerse. Allerta in 12 regioni.
Maltempo, ancora pioggia sull’Italia: criticità a Como e in alcune zone del Piemonte - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, ancora pioggia sull’Italia: criticità a Como e in alcune zone del Piemonte ... Lo riporta tg24.sky.it
Maltempo. Allerta gialla in Sicilia. Scuole chiuse ad Alcamo, strade allagate a Trapani - Giornata di maltempo per la Sicilia occidentale e per tutta la provincia di Trapani, oggi, mercoledì 24 Settembre. Riporta tp24.it