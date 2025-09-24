Maltempo in Italia | oggi 24 settembre allerta gialla e arancione in 16 regioni Como travolta da fango e allagamenti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Temporali e piogge torrenziali su gran parte del Paese. L’autunno si apre sotto il segno del maltempo. Forti temporali e piogge intense stanno colpendo l’Italia da Nord a Sud, causando disagi e danni. Una vasta depressione situata tra la Francia e il Nord-Ovest del Paese continua a richiamare masse d’aria umida e instabile, alimentando condizioni perturbate su gran parte del territorio nazionale. Allerta meteo della Protezione Civile. Per la giornata di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, la Protezione Civile ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sono previste precipitazioni diffuse e temporali violenti su: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

