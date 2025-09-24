Maltempo forti piogge e disagi a Palermo | la Protezione civile regionale monitora la situazione

Dopo le forti piogge di questa mattina nelle province di Palermo e Trapani, la Protezione civile siciliana ha attivato un monitoraggio costante della situazione meteo-idrogeologica attraverso la Sala operativa unificata regionale (Sour) e il Centro funzionale idro decentrato del dipartimento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - forti

Maltempo in Toscana, forti temporali e grandine. Alberi caduti a Firenze

Maltempo, arriva il primo break dal caldo dell'estate: forti temporali, non solo al Nord, e brusco calo termico

Maltempo in Alta Val Seriana, piante spezzate e grandine. A Treviglio forti raffiche di vento

Tg1. . Ancora #maltempo sull’Italia, particolarmente colpite le isole. In #Lombardia l’allerta arancione resta alta, con il #Seveso esondato e numerosi danni dovuti alle forti #piogge. #Tg1 Rosa Vitarelli - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza maltempo: Forti disagi e strade allagate a #Ischia e #Procida. Auto travolte dall'acqua e scuole chiuse. Per ora non risultano danni a persone. Ci sono richieste d'aiuto? #chilhavisto [VIDEO Tgr Rai Campania]? - X Vai su X

Ondata di maltempo sull'Italia, trovato il corpo della turista dispersa in Piemonte - A Milano allerta gialla fino alle 14 di domani; Maltempo, forti piogge e disagi a Palermo: la Protezione civile regionale monitora la situazione; Cronaca meteo, Maltempo senza Tregua: allagamenti e disagi in Lombardia, Veneto, Lazio e Campania.

Maltempo in Campania: violento nubifragio a Ischia e piogge torrenziali fino a 100 mm a Capri - Una forte ondata di maltempo ha colpito la Campania, in particolare le isole di Ischia e Capri flagellate dal maltempo. Si legge su meteo.it

Maltempo: evacuata la scuola Marconi a causa delle forti piogge - Le forti piogge che da questa mattina si stanno abbattendo sull’isola d’Ischia hanno provocato gravi disagi in diversi comuni, con allagamenti, smottamenti e situazioni di emergenza che hanno richiest ... ilgolfo24.it scrive