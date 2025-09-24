Maltempo forti grandinate imbiancano le strade del novarese

Novaratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando in questi giorni novarese e Vco, dove temporali, rovesci e grandinate hanno colpito diversi comuni delle due province.In particolare, nel novarese si sono verificate forti grandinate che hanno imbiancato le strade di Trecate (in foto), Arona e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maltempo - forti

Maltempo in Toscana, forti temporali e grandine. Alberi caduti a Firenze

Maltempo, arriva il primo break dal caldo dell'estate: forti temporali, non solo al Nord, e brusco calo termico

Maltempo in Alta Val Seriana, piante spezzate e grandine. A Treviglio forti raffiche di vento

Maltempo, forti grandinate imbiancano le strade del novarese; Maltempo tra Lecco e provincia: strade come fiumi e imbiancate dalla grandine; Grandine e maltempo.

maltempo forti grandinate imbiancanoMaltempo a Milano, pioggia e grandine colpiscono la città: prosegue l’allerta meteo - L'allerta meteo gialla in Lombardia è stata prolungata fino a domani, giovedì 25 settembre ... Riporta fanpage.it

Maltempo in Piemonte: violenta grandinata imbianca Avigliana, diversi disagi - TORINO –  Come già anticipato, l’arrivo dell’autunno ha portato con sé una intensa ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte e messo in ginocchio l’Alessandrino. Secondo quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Forti Grandinate Imbiancano