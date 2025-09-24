Maltempo e calo termico | l’autunno si prende l’Italia

Dopo settimane di clima ancora estivo, l’autunno è arrivato di colpo sull’Italia, portando piogge diffuse, temporali e un netto abbassamento delle temperature. Le previsioni dei prossimi giorni indicano un quadro instabile, con fenomeni intensi soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche, e un calo termico che in pochi giorni porterà le massime a scendere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Maltempo e calo termico: l’autunno si prende l’Italia

In questa notizia si parla di: maltempo - calo

Maltempo, arriva il primo break dal caldo dell'estate: forti temporali, non solo al Nord, e brusco calo termico

Torna il maltempo su novarese e Vco, nel week end pioggia e massime in calo

Grandine e temporali nel cuore dell'estate: maltempo e calo delle temperature nel weekend. Le previsioni

#Maltempo #Piemonte, piogge record oltre 340 millimetri: fiumi in piena e un disperso. Quota neve in calo nei prossimi giorni - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allerta arancione su Roma e Lazio: temporali e temperature in calo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/22/news/maltempo_roma_lazio_allerta_arancione-424863301/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

In Bergamasca arriva l’autunno | Da lunedì deciso calo termico e maltempo anche forte; Meteo arriva l’autunno | maltempo in tutta Italia e temperature giù di 10 gradi; Previsioni meteo l’autunno è arrivato davvero | tanta pioggia e calo termico su tutta Italia.

Crollo termico e maltempo: l’autunno irrompe con forza - Una forte tempesta equinoziale porterà maltempo, calo termico e neve sulle Alpi. Segnala blogsicilia.it

Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove ... Si legge su tg24.sky.it