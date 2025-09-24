Maltempo due frane tra Riva Di Solto e Tavernola | strade chiuse Allagamenti a Sarnico e Predore

Bergamo, 24 settembre 2025 – Il maltempo non dà tregua. Nella notte tra martedì e mercoledì, un violento temporale ha colpito varie zone della Bergamasca: Clusane, Predore, Sarnico, Tavernola e Riva di Solto. Lungo la strada rivierasca che costeggia la sponda bergamasca del lago d'Iseo, ci sono stati due smottament i: le frane sono cadute sulla strada, senza fortunatamente colpire auto in transito. Tra Tavernola e Sarnico è rimasto chiuso per diverse ore il tratto della Statale 469 che collega i due paesi, mentre è ancora chiuso il tratto che da Tavernola porta a Riva di Solto, dove tecnici e operai di Anas sono al lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltempo, due frane tra Riva Di Solto e Tavernola: strade chiuse. Allagamenti a Sarnico e Predore

In questa notizia si parla di: maltempo - frane

