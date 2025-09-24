Maltempo disagi nel Sebino | allagamenti a Predore frana sulla statale Rivierasca

I forti temporali che hanno interessato alcune zone della Bergamasca nella serata di martedì 23 settembre non hanno fortunatamente lasciato gravi strascichi, ma hanno comunque creato diverse situazioni di disagio, soprattutto nella zona del Sebino. Due frane hanno riversato numerosi destriti sulla statale 469, tra Riva di Solto e Tavernola, bloccando il passaggio dei veicoli in entrambe le direzioni: strada chiusa per diverse ore, con gli operatori che sono al lavoro per ripulire e permettere di nuovo il transito dei mezzi. Un altro punto critico, tra Sarnico e Tavernola, è stato invece già liberato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

