Maltempo devastante | morti e dispersi e danni in tutta l’area

Il passaggio del super tifone Ragasa ha lasciato dietro di sé un bilancio di morte e devastazione. Identificato come il ciclone tropicale più intenso registrato a livello globale nel 2025, Ragasa ha già causato conseguenze gravissime, seminando distruzione. Le autorità locali e le organizzazioni internazionali stanno ancora cercando di quantificare i danni e soccorrere le popolazioni colpite, ma il quadro che emerge è già drammatico. A Taiwan il tifone ha colpito con una violenza senza precedenti. Almeno 14 persone hanno perso la vita a seguito del cedimento di una diga, travolta dalle piogge torrenziali che hanno inondato l’area di Hualien, nella parte orientale dell’isola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

