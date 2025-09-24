Maltempo devastante | morti e dispersi e danni in tutta l’area

Il passaggio del super tifone Ragasa ha lasciato dietro di sé un bilancio di morte e devastazione. Identificato come il ciclone tropicale più intenso registrato a livello globale nel 2025, Ragasa ha già causato conseguenze gravissime, seminando distruzione. Le autorità locali e le organizzazioni internazionali stanno ancora cercando di quantificare i danni e soccorrere le popolazioni colpite, ma il quadro che emerge è già drammatico. A Taiwan il tifone ha colpito con una violenza senza precedenti. Almeno 14 persone hanno perso la vita a seguito del cedimento di una diga, travolta dalle piogge torrenziali che hanno inondato l’area di Hualien, nella parte orientale dell’isola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sale il bilancio dei morti nelle alluvioni in Texas, oltre 88; In Texas sono almeno 120 i morti, mentre 160 sono le persone ancora disperse; Alluvione Spagna, oltre 150 morti: si cercano dispersi. Nuova allerta.

Super tifone Ragasa, tragedia a Taiwan: almeno 14 morti e oltre 120 dispersi per una colata di fango - È di almeno 14 vittime e oltre 100 dispersi il bilancio provocato dal passaggio del super tifone Ragasa a Taiwan. Riporta inmeteo.net

Il Ticino duramente colpito Nel 2024 il maltempo in Svizzera ha causato 13 morti e costi per un miliardo - Nel 2024, il maltempo in Svizzera ha causato la morte di 13 persone. Scrive bluewin.ch