Maltempo danni e disagi Collassa la strada di Cantù
Una voragine profonda dieci metri, che ha inghiottito un tratto di provinciale 38 nel tratto tra Cantù e Alzate Brianza in via per Alzate. È l’ennesima grave conseguenza della violenta alluvione di queste ultime ore. La Provincia di Como ha disposto con ordinanza la chiusura totale tratto stradale interessato. "Il provvedimento – spiega Villa Saporiti - si è reso necessario a causa del cedimento del corpo stradale determinato dalla rottura del tombotto attraversato dal corso d’acqua Terrò, compromesso dalle abbondanti precipitazioni. Per consentirne la ricostruzione, e la messa in sicurezza dell’intera infrastruttura, la strada rimarrà chiusa al traffico fino al termine dei lavori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
