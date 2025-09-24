Maltempo danni e disagi Collassa la strada di Cantù

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una voragine profonda dieci metri, che ha inghiottito un tratto di provinciale 38 nel tratto tra Cantù e Alzate Brianza in via per Alzate. È l’ennesima grave conseguenza della violenta alluvione di queste ultime ore. La Provincia di Como ha disposto con ordinanza la chiusura totale tratto stradale interessato. "Il provvedimento – spiega Villa Saporiti - si è reso necessario a causa del cedimento del corpo stradale determinato dalla rottura del tombotto attraversato dal corso d’acqua Terrò, compromesso dalle abbondanti precipitazioni. Per consentirne la ricostruzione, e la messa in sicurezza dell’intera infrastruttura, la strada rimarrà chiusa al traffico fino al termine dei lavori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

maltempo danni e disagi collassa la strada di cant249

© Ilgiorno.it - Maltempo, danni e disagi. Collassa la strada di Cantù

In questa notizia si parla di: maltempo - danni

I danni del maltempo in Romagna

Ondata di maltempo sulla Lombardia: la conta dei danni e la nuova allerta meteo

Il maltempo colpisce il Nord Italia, si contano i danni

Maltempo, danni e disagi. Collassa la strada di Cantù; Piove su mezza Italia ma nella giornata di oggi non si prevedono criticità - Migliora il tempo ma persistono piogge e rovesci, specie al nord. Massime in rialzo al centro sud; Forti temporali in Lombardia: nuova allerta meteo in un territorio già ferito. La mappa delle zone più a rischio.

maltempo danni disagi collassaMaltempo, non è finita: collassa la strada provinciale tra Cantù e Alzate - Crolla parte della carreggiata della Sp38, sotto cui scorre il Terrò, che ieri ha tracimato ... Segnala msn.com

maltempo danni disagi collassaMaltempo, in Lombardia 500 interventi: a Milano e Como inizia la conta dei danni. Oggi nuove piogge - Granelli: “Almeno due settimane di lavoro”. Secondo milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Danni Disagi Collassa