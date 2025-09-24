Maltempo criticità a Como e in Piemonte Trovato corpo donna dispersa nell' Alessandrino
La pioggia continua a flagellare l'Italia. La Protezione civile ha emanato per oggi un avviso per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, e in estensione sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. La situazione di instabilità dovrebbe protrarsi almeno fino al weekend ( LE PREVISIONI METEO ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: maltempo - criticit
?Il violento nubifragio che martedì 23 settembre ha colpito la provincia di Varese, ha causato ingenti disagi e allagamenti, a Varese in particolare nella zona di Belforte. L’area, già nota per le criticità legate al maltempo, è stata l’epicentro di un forte acquaz - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo ancora pioggia sull’Italia | criticità a Como e in alcune zone del Piemonte.
Maltempo, ancora pioggia sull’Italia: criticità a Como e in alcune zone del Piemonte - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, ancora pioggia sull’Italia: criticità a Como e in alcune zone del Piemonte ... Riporta tg24.sky.it
Maltempo, oggi allerta gialla e arancione in 16 regioni: Como allagata, strade invase dal fango - Temporali e piogge torrenziali continuano a flagellare l'Italia: ancora disagi al Nord, con particolare attenzione sul Veneto, con la perturbazione che nelle prossime ore investirà tutto il Paese ... Scrive today.it