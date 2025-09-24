La pioggia continua a flagellare l'Italia. La Protezione civile ha emanato per oggi un avviso per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, e in estensione sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. La situazione di instabilità dovrebbe protrarsi almeno fino al weekend ( LE PREVISIONI METEO ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Maltempo, criticità a Como e in Piemonte. Trovato corpo donna dispersa nell'Alessandrino