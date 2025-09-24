Maltempo colate di fango e frane in provincia di Como | un ferito a Blevio 50 sfollati – I video

Una nuova ondata di maltempo, dopo qualche ora di tregua, ha colpito duramente la provincia di Como. Dalle 22 circa di ieri, martedì 23 settembre, sono precipitati quasi 100 millimetri di pioggia, che vanno ad aggiungersi ai 170 caduti lunedì. Nel centro città si sono registrati gravi allagamenti tanto da costringere la Polizia locale a chiudere numerose arterie stradali e il lungolago, ormai diventati un deposito di fango e detriti. Nella provincia comasca, frane e colate hanno isolato alcuni centri abitati e si iniziano a contare i danni. Bloccati i trasporti pubblici a Como. Inevitabile che un’ondata di maltempo di questa intensità abbia un impatto sui trasporti pubblici. 🔗 Leggi su Open.online

