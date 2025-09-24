Maltempo al Nord in Veneto Zaia dichiara stato d' emergenza

Piogge e smottamenti hanno colpito in particolare il Veneto, dove Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza - e le zone intorno a Como. Vigili del fuoco e protezione civile in azione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

