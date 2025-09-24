Maltempo al Nord in Veneto Zaia dichiara stato d' emergenza
Piogge e smottamenti hanno colpito in particolare il Veneto, dove Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza - e le zone intorno a Como. Vigili del fuoco e protezione civile in azione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: maltempo - nord
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Previsioni meteo, allerta maltempo: altre piogge monsoniche da Nord a Sud
Maltempo, arriva il primo break dal caldo dell'estate: forti temporali, non solo al Nord, e brusco calo termico
Mentre si contano i danni del maltempo che ieri ha colpito il Nord Italia, nuovi nubifragi si abbattono sul Paese: in mattinata una bomba d'acqua è caduta su Ischia, disagi anche nel Grossetano e nello Spezzino. Per oggi, 23 settembre, la Protezione civile ha di - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Maltempo, #nubifragio a #Ischia e conta danni al #Nord #23settembre #Tv2000 #Meteo #pioggia #allagamenti @tg2000it - X Vai su X
Maltempo al Nord, in Veneto Zaia dichiara stato d'emergenza; Ondata di maltempo sull'Italia, trovato il corpo della turista dispersa in Piemonte - Nel Padovano vigili fuoco salvano madre e neonato bloccati in auto; Maltempo in Veneto, allagamenti in Polesine. Zaia firma lo stato di emergenza.
Maltempo, trovata morta la turista scomparsa nell'Alessandrino. Ancora frane nel Comasco, allerta in Veneto - La perturbazione – che si è palesata con l'equinozio d'autunno – dominerà l'Italia ... Scrive leggo.it
Maltempo in Veneto, allagamenti in Polesine. Zaia firma lo stato di emergenza - Il governatore: “Stiamo registrando le situazioni più critiche a Porto Tolle e a Badia, nell’area di Trebaseleghe nel Padovano e in tutta l ... Come scrive msn.com