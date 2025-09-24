Malpensa farmaci vietati e insetticida dannoso per la salute | maxi-sequestro in aeroporto

Malpensa, 24 settembre 2025 – Muro in dogana contro l’ingresso in Italia di prodotti “fuori legge” secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, quando non addirittura pericolosi per la salute pubblica. I militari della Guardia di finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio all’aeroporto di Malpensa hanno scoperto e sequestrato 1.980 prodotti farmaceutici e 200 flaconi di un potente insetticida per un totale di oltre 57 litri di materiale. Medicinali e liquido contro i parassiti, se messi sul mercato, avrebbero potuto rappresentare un rischio per la collettività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malpensa, farmaci vietati e insetticida dannoso per la salute: maxi-sequestro in aeroporto

In questa notizia si parla di: malpensa - farmaci

Malpensa, sequestrati 3.761 farmaci destinati al mercato illegale

Sequestrati quasi 4mila farmaci illegali all’aeroporto di Malpensa: erano nascosti nelle valigie dei turisti

Sequestrati all’aeroporto di Malpensa 3.761 farmaci destinati al mercato illegale

Il reparto volo dei vigili del fuoco, distanza anche a Malpensa, ha salvato dalle acque sette persone in Brianza, tra cui due anziani e un bambino di pochi mesi #malpensa - facebook.com Vai su Facebook

Sequestrati dalla Finanza a Malpensa farmaci irregolari e insetticidi vietati.

Malpensa, duemila farmaci e duecento flaconi di insetticida illegali scoperti e sequestrati dalla Guardia di Finanza - I Finanzieri del Gruppo Malpensa e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno rinvenuto il materiale non autorizzato e pericoloso per la salute durante in controlli di merci e passeggeri. Lo riporta varesenoi.it