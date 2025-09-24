malore mentre gioca a carte 86enne salvato da amici e bagnini

Un uomo anziano è stato sottratto alla morte dagli amici con cui si trovava al mare e dai bagnini di salvataggio. È accaduto domenica pomeriggio, attorno alle 16, nello stabilimento del Grand Hotel Cesenatico. Siamo in pieno centro, nel cuore della Cesenatico turistica, e la bella giornata di sole ha invogliato molte persone a godersi l’ultimo fine settimana con temperature vicino ai trenta gradi. C’era un gruppo di uomini che giocavano a carte e ad un certo punto uno di loro, un pensionato di 86 anni, mentre stava giocando improvvisamente ha smesso di interagire e non riusciva a parlare, che sono i segni di un malore improvviso come può essere un ictus o una ischemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

