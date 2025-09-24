Malore in cabina muore camionista 36enne

Un 36enne di nazionalità ucraina è morto in seguito ad un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre era fermo all’interno della cabina del suo camion. L’episodio è avvenuto intorno alle 14 del 23 settembre, in via Arda a Piacenza. Il camionista era in attesa di scaricare la merce che trasportava. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

