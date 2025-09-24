Malore improvviso dopo il tuffo nel lago | sub elitrasportato d’urgenza in ospedale
Attimi di apprensione ieri pomeriggio lungo la SS 240 Gardesana occidentale, nei pressi della galleria Calcarolle, tra Torbole e il confine con il Veneto. Un subacqueo è stato infatti trovato privo di sensi a bordo strada, dopo aver terminato un’immersione solitaria nel lago di Garda.Erano circa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Versailles, bambina di 10 anni americana morta per infarto, malore improvviso mentre visitava i giardini, problemi di salute pregressi
Malore improvviso, muore Angelo Campani direttore generale di Credem Banca
Morto Angelo Campani direttore generale di Credem, malore improvviso in ufficio: aveva 62 anni, chi era
L'uomo, 82 anni, è stato colto da un malore improvviso. Travolto dal mezzo che si è ribaltato, è morto a causa delle gravi ferite riportate - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Marina di Andrano, muore turista trevigiano - Dramma ieri sera a Marina di Andrano, dove un turista 61enne della provincia di Treviso ha perso la vita colto da un malore improvviso mentre faceva il bagno. Scrive trnews.it
Malore durante l’ultimo tuffo, grave un uomo - Croce Azzurra lo soccorre Entra in acqua per godersi l'ultimo bagno della stagione ma accusa un malore. Riporta youtvrs.it