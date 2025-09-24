Malore durante l’escursione muore un 60enne

Riolunato (Modena), 24 settembre 2025 – Stavano percorrendo via Vandelli quando, all’improvviso, uno degli escursionisti è stato colto da malore. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’uomo è deceduto. L’amico che si trovava con lui, sotto choc, si è sentito male e trasportato in ospedale con l’elicottero. La disgrazia si è verificata intorno alle 16 di martedì in zona Riolunato. Sono stati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione Monte Cimone i primi ad entrare in azione. Gli operatori erano infatti già attivati nella ricerca di un fungaiolo disperso nella zona di Lago Santo, Pievepelago, quando è arrivata la chiamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

