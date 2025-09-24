Majuri domina Lady-J | Milano applaude la nuova regina dei club

Sbircialanotizia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata settembrina ha trasformato il Justme Milano in un palcoscenico vibrante, dove talento e passione hanno definito la seconda edizione di LADY-J. In mezzo a set impeccabili e un pubblico di addetti ai lavori, è stata Majuri a conquistare il gradino più alto del podio. Una finale di altissimo livello musicale La sfida tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

majuri domina lady j milano applaude la nuova regina dei club

© Sbircialanotizia.it - Majuri domina Lady-J: Milano applaude la nuova regina dei club

In questa notizia si parla di: majuri - domina

Cerca Video su questo argomento: Majuri Domina Lady J