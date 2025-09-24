Giangiacomo Magnani sta aumentando i giri del motore per poter essere in campo già sabato contro il Sudtirol. Il forte difensore classe ’95, arrivato in prestito dal Palermo, ieri ha infatti disputato tutta la parte tecnica assieme al resto dei compagni e – pur essendo costantemente monitorato dai preparatori atletici – è sembrato già perfettamente a proprio agio. Si tratta ovviamente di una super notizia, visto che mister Dionigi è alle prese con un’emergenza infortuni che riguarda la retroguardia. Quaranta è infatti alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro e tornerà solo dopo la sosta per le nazionali (in scaletta l’11 e il 12 ottobre) mentre sabato scorso, contro il Catanzaro, dopo 13 minuti si è fermato anche Rozzio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Magnani, il jolly della provvidenza