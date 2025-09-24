Mafia 14 arresti nel clan Scalisi

9.57 Affidata alla Polizia l'esecuzione di 14 misure cautelari in carcere che vanno a colpire presunti affiliati del clan mafioso di Adrano, nel Catanese. Le accuse, a vario titolo, vanno dall' associazione mafiosa e per delinquere al narcotraffico, passando per estorsione, ricettazione e danneggiamenti. In più, l'aggravante di avere agito per favorire il clan. Nei giorni scorsi, anche 10' fermi poi convalidati come arresti in carcere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

