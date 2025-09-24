Mafia 14 arresti nel clan Scalisi di Catania | il video della polizia
Agenti della Polizia di Stato – Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di P.S. di Adrano (Ct), coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa e Chieti e del Commissariato di P.S. Caltagirone, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, nei confronti di 14 soggetti accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, nonché di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il sodalizio mafioso denominato clan Scalisi, operante nel territorio adranita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
