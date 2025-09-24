Macchina e uomo | l’incubo della sostituzione
L'ingresso è gratuito previa registrazione qui: https:shorturl.at2iDM8 La storia comincia davanti a un distributore automatico che fa caffè come un impiegato diligente: mai un ritardo, mai un giudizio, nessun gusto per il rischio. È mattina, Milano si sveglia in verticale, ed è qui che lui, l’uomo che chiameremo N., scopre all’improvviso di essere diventato inutile. Non un’inutilità tragica, con trombe d’apocalisse e angeli caduti, ma una piccola fessura nella giornata: una mail che scrive da sola, un report che si compila in background, una macchina che indovina prima di lui cosa farà alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Parlare oggi di intelligenza – dell’uomo, della macchina, dell’algoritmo – significa interrogarsi su chi siamo e dove stiamo andando. Per chi, come me, ha l’onore di guidare il Ministero dell’Interno, l’intelligenza non è solo calcolo, ma coscienza: la capacità cio - X Vai su X
Macchina e uomo: l’incubo della sostituzione - Il convegno organizzato da il Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta. Riporta msn.com
L’uomo e le macchine. Lectio magistralis del fisico . Federico Faggin - Il professor Federico Faggin sostiene che l'Intelligenza Artificiale non potrà mai sostituire l'uomo, poiché quest'ultimo possiede elementi irriducibili alle macchine, come la coscienza e i sentimenti ... Scrive ilrestodelcarlino.it