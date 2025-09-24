Macao le strade invase dall' acqua per il tifone Ragasa

Tgcom24.mediaset.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strade di Macao si sono trasformate in torrenti con vari detriti che galleggiavano sull'acqua mentre il super tifone Ragasa, uno dei più forti degli ultimi anni, ha colpito il centro cinese famoso per i casinò, costringendo alla chiusura di negozi e scuole e alla cancellazione dei voli. Centinaia di persone hanno cercato rifugio in centri temporanei mentre le squadre di soccorso hanno utilizzato gommoni per salvare coloro che erano rimasti intrappolati. Il fornitore locale di energia elettrica della città del gioco d'azzardo ha sospeso la fornitura di energia elettrica in alcune zone allagate e basse per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

macao le strade invase dall acqua per il tifone ragasa

© Tgcom24.mediaset.it - Macao, le strade invase dall'acqua per il tifone Ragasa

In questa notizia si parla di: macao - strade

Macao, le strade invase dall'acqua per il tifone Ragasa: le immagini

Macao, le strade invase dall'acqua per il tifone Ragasa: le immagini; Macao le strade invase dall' acqua per il tifone Ragasa | le immagini.

macao strade invase dallMacao, le strade invase dall'acqua per il tifone Ragasa: le immagini - Le strade di Macao si sono trasformate in torrenti con vari detriti che galleggiavano sull’acqua mentre il super tifone Ragasa, uno dei più forti degli ultimi anni, ha colpito il centro cinese famoso ... msn.com scrive

Violento nubifragio alle Isole Eolie: a Lipari strade invase dall’acqua, persone bloccate in mare aperto - Il forte temporale ha causato l'allagamento di strade che si sono trasformate in veri e propri fiumi: le auto sono rimaste in ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Macao Strade Invase Dall