Ousmane Dembélé ha portato il Pallone d'Oro a Poissy, dove si allena il Paris Saint-Germain. L'allenatore Luis Enrique ha accolto così il suo giocatore, prima di abbracciarlo e poi baciare il trofeo. (Instagram @Psg). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ma quello è il Pallone d'Oro": Luis Enrique-Dembélé, che cinema!