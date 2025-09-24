Ma quello è il Pallone d' Oro | Luis Enrique-Dembélé che cinema!

24 set 2025

Ousmane Dembélé ha portato il Pallone d'Oro a Poissy, dove si allena il Paris Saint-Germain. L'allenatore Luis Enrique ha accolto così il suo giocatore, prima di abbracciarlo e poi baciare il trofeo. (Instagram @Psg). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

