Ma quello è il Pallone d' Oro | Luis Enrique-Dembélé che cinema!
Ousmane Dembélé ha portato il Pallone d'Oro a Poissy, dove si allena il Paris Saint-Germain. L'allenatore Luis Enrique ha accolto così il suo giocatore, prima di abbracciarlo e poi baciare il trofeo. (Instagram @Psg). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pallone d’Oro, classifica LIVE: Luis Enrique miglior allenatore, Premio Kopa a Yamal
Pallone d’oro: Donnarumma il miglior portiere. Yamal vince fra i giovani. Luis Enrique allenatore top
Pallone d'oro 2025: Yamal premiato tra i giovani, Luis Enrique miglior allenatore
La legge del contrappasso ha colpito Luis Enrique. Nella notte in cui #Donnarumma viene incoronato miglior portiere del Mondo (uno scandalo non sia sul podio del Pallone d'Oro), #Chevalier da lui scelto per scaricare Gigio regala la vittoria al #Marsiglia con - X Vai su X
Pallone d'Oro diretta: vince Dembelé, battuto Yamal. Terzo Vitinha, Donnarumma miglior portiere - Tutto pronto per la 69ª edizione del Pallone d'Oro, il trofeo più ambito da ogni calciatore.
Il Pallone d'Oro è di Dembélé: battuto Yamal. Donnarumma in top 10 - Landucci: "Per arrivare in alto non devi prendere gol.