Ma davvero Kiev può riconquistare i territori persi? La trappola mortale e gli ostacoli | Berlino | Mig russi sorvolano una nostra nave

Trump parla di uno scenario in cui Kiev potrebbe recuperare tutte le perdite territoriali («e anche di più»), ma sul fronte Est la situazione resta critica per gli ucraini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

davvero kiev pu242 riconquistareZelensky: “Sorpreso da Trump sulla riconquista dei territori”. Ma il Cremlino risponde: “Falso che Kiev possa riprenderseli, continuiamo la guerra” - Il Cremlino ritiene che l’idea che l’Ucraina possa rivendicare una riconquista territoriale, come suggerito da Donald Trump ieri, sia una tesi “errata”. Da ilfattoquotidiano.it

davvero kiev pu242 riconquistareMa davvero l'Ucraina può riconquistare i territori persi? Dal Donbass alla guerra ibrida, quali sono gli ostacoli principali - Trump parla di uno scenario in cui Kiev potrebbe recuperare tutte le perdite territoriali («e anche di più»), ma sul fronte Est la situazione resta critica per gli ucraini ... Scrive msn.com

