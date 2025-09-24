Ma davvero Kiev può riconquistare i territori persi? La trappola mortale e gli ostacoli | Berlino | Mig russi sorvolano una nostra nave
Trump parla di uno scenario in cui Kiev potrebbe recuperare tutte le perdite territoriali («e anche di più»), ma sul fronte Est la situazione resta critica per gli ucraini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Guerra Ucraina, Kiev può davvero colpire Mosca? I missili Tomahawk e il via libera di Trump: cosa può succedere ora
Ucraina, la pace è davvero più vicina? Nella notte missili e droni russi su Kiev
Donbass e truppe Nato: ecco cos'ha chiesto davvero Putin a Trump (e Kiev)
Trump si è venduto l'Ucraina? Per lui l'Ucraina è una guerra persa, tanto è vero che non dà più armi a Kiev. Non sappiamo cosa si sia detto davvero con Putin. E ora l'Europa annaspa in un riarmo che arricchisce Washington.
L'autorizzazione a Kiev a usare i missili Atacms contro la Russia non cambia la dinamica del conflitto perché alcuni limiti restano. Complica i calcoli del presidente eletto, che potrebbe comunque volgerla a proprio favore. È online la nuova puntata di Fia
Zelensky: “Sorpreso da Trump sulla riconquista dei territori”. Ma il Cremlino risponde: “Falso che Kiev possa riprenderseli, continuiamo la guerra” - Il Cremlino ritiene che l’idea che l’Ucraina possa rivendicare una riconquista territoriale, come suggerito da Donald Trump ieri, sia una tesi “errata”. Da ilfattoquotidiano.it
Ma davvero l'Ucraina può riconquistare i territori persi? Dal Donbass alla guerra ibrida, quali sono gli ostacoli principali - Trump parla di uno scenario in cui Kiev potrebbe recuperare tutte le perdite territoriali («e anche di più»), ma sul fronte Est la situazione resta critica per gli ucraini ... Scrive msn.com