Ma che succede tra Rai e Mediaset? Scoppia la guerra | Paolo Bonolis al centro dello scontro!

Per anni si è parlato, senza mai avere conferme ufficiali, di una sorta di tregua tacita tra i due principali colossi televisivi italiani: Rai e Mediaset. Un equilibrio delicato, secondo i ben informati, nato per contrastare l’ascesa di nuovi concorrenti come il Nove e mantenere intatta la leadership nel panorama dell’intrattenimento. Tuttavia, negli ultimi mesi qualcosa sembra essersi incrinato definitivamente. Alcune recenti scelte editoriali, incroci di palinsesto e movimenti strategici tra le due reti avrebbero messo fine a quella che era, di fatto, una “ non belligeranza “. E ora, tra repliche di vecchi successi, spostamenti last-minute e colpi di scena clamorosi, la competizione si è riaccesa più forte che mai. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma che succede tra Rai e Mediaset? Scoppia la guerra: Paolo Bonolis al centro dello scontro!

In questa notizia si parla di: succede - mediaset

“Tagliato”. Palinsesti Mediaset, cosa succede a uno dei programmi di Maria De Filippi

Grande fratello a rischio: cosa succede dietro le quinte di mediaset

“Temptation Island”, l’ultima idea di Mediaset ha del clamoroso: cosa succede

Pioli, cosa succede? L'avvio della Fiorentina preoccupa, a Pisa obbligatorio vincere $pioli $fiorentina sportmediaset.mediaset.it/calcio/fiorent… - X Vai su X

Fiction Mediaset. . Laura ci chiede si vedere stasera, proprio stasera, la 2a puntata di #BuongiornoMamma #TerzaStagione Perchè? Cosa succede? Scopriamolo insieme, in prima serata, su #Canale5 e su #MediasetInfinity ? #SerenaIansiti Serena Iansiti - facebook.com Vai su Facebook

“Show di Barbara D’Urso nei palinsesti provvisori Rai”, il retroscena e le polemiche interne; Sanremo, la partita è aperta tra Rai e Comune: al via le trattative dopo la decisione del Consiglio di Stato; Il Festival di Sanremo a Torino? Lo Russo: Il teatro Regio sarebbe una location perfetta.

Bruno Vespa lascia la Rai? Il giornalista: «Non ho firmato il rinnovo e ho un'offerta da Mediaset» - Il giornalista, storico volto di Porta a Porta, ha svelato di non aver ancora rinnovato il contratto e di avere un'offerta dall'emittente rivale, Mediaset. Segnala corriereadriatico.it

Tutti i big in campo, riparte la stagione Rai e Mediaset - (di Nicoletta Tamberlich) Carlo Conti, Stefano De Martino, Milly Carlucci, Antonella Clerici su Rai1, Francesca Fagnani e le sue Belve e Pierluigi Diaco in prima serata su Rai2, ma anche il ritorno ... Si legge su ansa.it