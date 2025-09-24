il ruolo di m74 nel supporto alla promozione cinematografica e ai nuovi talenti. Nel panorama della produzione e post-produzione cinematografica, M74 si distingue come una realtà all’avanguardia dedicata a valorizzare progetti innovativi e talenti emergenti. Fondata nel 2020 da Monica Galantucci, questa società si è rapidamente affermata come uno dei principali punti di riferimento nel settore, grazie alla sua attenzione alle tecnologie avanzate di VFX e post-produzione. l’impegno di m74 nella promozione delle nuove idee. M74 si impegna attivamente a sostenere iniziative che esaltano il lavoro di promozione cinematografica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - M74 è sponsor ufficiale del pitch trailer al trailers filmfest 2025