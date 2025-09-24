M5S Cammarano | La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello

Il capogruppo regionale: “Una mozione per impegnare la Giunta a rafforzare la rete ospedaliera dell’Agro nocerino-sarnese”. “Il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore rappresenta il principale riferimento sanitario per l’Agro nocerino-sarnese, un’area densamente popolata, al confine tra le province di Salerno e Napoli. Il territorio soffre di gravi criticità assistenziali: carenze croniche di personale, Pronto soccorso sovraffollati e disservizi nella rete ospedaliera. Una situazione che non consente un accesso efficace alle cure, soprattutto nelle emergenze-urgenze. Per queste ragioni ho chiesto alla Giunta regionale di riconoscere il presidio Umberto I come DEA di II livello, attivare un tavolo istituzionale con ASL, enti locali e organizzazioni sindacali e programmare investimenti mirati non solo alla riqualificazione strutturale, ma anche al potenziamento organico e tecnologico “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it