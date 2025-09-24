MO il Papa | Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c' è la volontà | Apertura di Meloni | Mozione condizionata per il riconoscimento

Tgcom24.mediaset.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Schlein: "Dal premier giochi di prestigio sulla Palestina". Macron: "Trump vuole il Nobel per la Pace? Fermi questa guerra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - M.O., il Papa: "Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c'è la volontà" | Apertura di Meloni: "Mozione condizionata per il riconoscimento"

Papa: "Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c'è la volontà" | Apertura di Meloni: "Mozione condizionata per il riconoscimento"

Papa: “Riconoscere lo stato di Palestina aiuta, ma ora il dialogo è rotto”; Guerra Gaza, Hamas a Trump: Mai stati ostacolo al cessate il fuoco; Stato palestinese, Parolin: “Lo abbiamo riconosciuto da tempo”. Gli Usa attaccano la conferenza Onu.

mo papa riconoscere palestinaPapa: “Si riconosca la Palestina, aiuta la causa del popolo”. E sull’Ucraina: “Servono disarmo e dialogo” - Il pontefice interviene su Gaza: 'Manca volontà di ascoltare'. ilfattoquotidiano.it scrive

Mo: Ruotolo (Pd), 'riconoscere Stato Palestina dovere morale, politico e umanitario' - "Dopo la Francia, dopo la Gran Bretagna, adesso anche il Canada si muove verso il riconoscimento dello Stato di Palestina. Si legge su iltempo.it

